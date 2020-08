CERIANO LAGHETTO – L’Asd Ceriano Calcio riparte aggiungendo nuove forze e nuovo entusiasmo. “Grazie a chi ha riconfermato la presenza anche per questo campionato. Pronti a ricominciare da giovedì 27 agosto. Forza ragazzi” rimarcano i dirigenti della società calcistica cerianese, che milita in Prima categoria e che nei giorni scorsi allo stadio – guidati dal presidente onorario Giuseppe Sala – hanno dato il benvenuto ai nuovi arrivati, e si sono ritrovato con i giocatori che continueranno a vestire la maglia della squadra locale.

Per il club, dopo il repentino stop dello scorso campionato fermato dall’emergenza coronavirus, l’obiettivo è adesso di fare bene, togliersi più soddisfazioni possibili, facendosi trovare pronto al via della nuova stagione, a metà settembre. Il raduno è stato dunque previsto a fine agosto quando inizierà la preparazione e si lavorerà non solo sugli aspetti “fisici” ma anche dell’amalgama del gruppo.

(foto di gruppo per giocatori e dirigenti dell’Asd Ceriano allo stadio del paese)

