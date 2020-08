CARONNO PERTUSELLA – Comincia a vedersi la speranza concreta di avere presto una casetta dell’acqua funzionante nel quartiere di Bariola.

Sono anni che i residenti caronnesi in quest’area del paese attendono l’avvio di un servizio di grande importanza, come sperimentato in tanti comuni, tanto da averlo scelto nell’ambito del bilancio partecipato del 2017, dove con ben 500 voti la scelta della spesa per il quartiere era ricaduta su quest’opera.

La casetta è stata realizzata nel parcheggio di via Verdi, all’incrocio con via De André, ma per problemi burocratici, non si era ancora giunti alla sua funzionalità.

In questi giorni, Enel ha installato il contatore e allacciato la corrente, ed ora si attende solo l’ok di Ats Insubria per l’analisi delle acque.

Il taglio del nastro dopo le ferie estive.

01082020