Ceriano Laghetto si prepara a investire i suoi fondi del Piano Marshall della Fase 3

CERIANO LAGHETTO – Si lavora a Ceriano Laghetto per arrivare pronti con l’appuntamento del 31 ottobre, quando Regione Lombardia ha fissato il termine massimo per l’avvio dei lavori che avranno accesso al primo 20% dei 350.000 euro totali stanziati per il Comune di Ceriano Laghetto come “Piano Marshall” per affrontare la crisi post lockdown. “Stiamo lavorando a 4 distinti progetti di riqualificazione su strade ed aree comunali che dovranno ottenere il via libera della Regione per essere finanziati” rimarca il sindaco e assessore ai Lavori pubblici di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus sul territorio.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

02082020