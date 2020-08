GERENZANO – “Come gia pubblicato e come da ordinanza numero 75, si avvisa che lunedì 3 agosto è prevista la chiusura totale al traffico e divieto di sosta, della via Clerici (ex statale Varesina) dal confine con Turate al confine con Saronno dalle 13.30 alle 14.30 e comunque fino alla fine della manifestazione, per il passaggio della gara ciclistica “Grande Trittico Lombardo”. L’avviso viene dall’Amministrazione civica di Gerenzano.

Per informazioni è possibile contattare la polizia locale gerenzanese al numero 3473615414 oppure al numero 0296399128, o l’ufficio tecnico al numero telefonico 0296399124. Domani, lunedì 3 agosto, è infatti il grande giorno del Grande Trittico Lombardo che passerà anche da Saronno, con via da Legnano. La manifestazione ciclistica, che per l’occasione racchiuderà le tre grandi classiche lombarde, partendo da Legnano per concludersi a Varese, vedrà al via anche alcuni big di assoluto valore. (foto: un momento della gara Tre valli varesina, con partenza da Saronno ed arrivo a Varese, dell’anno scorso) 02082020