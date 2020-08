SARONNO / CARONNO PERTUSELLA / TRADATE / LIMBIATE / CESANO MADERNO – Oggi una giornata in positivo per le principali località delle province di Varese e Monza-Brianza: nessun nuovo contagiato a Saronno, Tradate, Caronno Pertudella, Cesano Maderno e Limbiate. Negli ultimi giorni i dati non erano stati così confortanti: Cesano Maderno e Caronno Pertusella avevano visto nuovi contagiati (due per la località di Monza-Brianza, uno per Caronno).

Ecco il riepilogo nelle località della zona in base all’ultimo aggiornamento, col numero dei contagiati dall’inizio della pandemia:

Saronno 243

Tradate 127

Caronno Pertusella 107

Cesano Maderno: 227

Limbiate 202

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra

(foto d’archivio)

02082020