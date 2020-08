CARONNO PERTUSELLA – E’ il nuovo caso di contagio da coronavirus a Caronno Pertusella, dove ormai da tanto tempo tutto era “fermo”, a catalizzare l’attenzione degli osservatori. Un caso isolato? Solo i prossimi giorni potranno rispondere a questo quesito.

Riepilogando, ieri ancora nessun contagio per Saronno, Tradate, Limbiate – ferma anche Cesano Maderno, dove l’ultimo contagiato è stato trovato l’altro ieri. E’ stato rilevato ieri, però, un nuovo caso a Caronno Pertusella, facendo salire il numero dei contagiati da inizio pandemia a 107. Rassicuranti i dati provinciali relativi a Varese. Il dato è in discesa rispetto all’altro ieri: tre i nuovi contagiati, due meno. Ecco il riepilogo nelle località della zona in base all’ultimo aggiornamento, col numero dei contagiati dall’inizio della pandemia:

Saronno 243

Tradate 127

Caronno Pertusella 106 (+1)

Cesano Maderno: 227

Limbiate 202

In ambito provinciale, in crescita, invece, Monza e Brianza – ieri 5 nuovi casi, segnando un +3 rispetto ai 2 dell’altro ieri. Milano vede 17 nuovi casi, ben sedici meno dell’altro ieri.

In Lombardia ieri si sono contati 55 casi positivi, ben 22 in meno rispetto ai dati registrati l’altro ieri. Ieri si sono registrati 110 guariti e dimessi in più – ma cresce di due unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva.

02082020