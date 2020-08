Grande Trittico Lombardo, sarà Nibali la star

Domani, lunedì 3 agosto, è il grande giorno del Grande Trittico Lombardo che passerà anche da Saronno. La manifestazione ciclistica, che per l’occasione racchiuderà le tre grandi classiche lombarde, partendo da Legnano per concludersi a Varese, vedrà al via anche alcuni big di assoluto valore.

Su tutti Vincenzo Nibali, sfortunato durante la gara delle Strade Bianche di sabato 1 agosto (lo Squalo ha forato due volte e dopo una caduta ha preferito ritirarsi) che cercherà di ripetere l’asssolo del 2015. Con lui anche Greg Van Avermaet, cacciatore di classiche e tra i favoriti vista l’ascesa finale dei Ronchi.

Saranno 21 le formazioni in gara con 147 atleti iscritti. Di queste, 7 fannoparte della categoria WorldTour: CCC Team, Astana, Mitchelton Scott, Movistar, UAE Team Emirates, Team Ineos e Trek Segafredo.

(foto: una edizione precedente delle Tre Valli Varesine)

