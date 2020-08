ORIGGIO – I toni sono quelli pacati a cui il sindaco gentleman Mario Ceriani ci ha abituato nel corso dei suoi mandati da primo cittadino ma le parole sono cariche di amarezza.

“Il sindaco Alessandro Fagioli e l’assessore Dario Lonardoni avrebbero dovuto interessare i Comuni limitrofi in primis Origgio in merito al nuovo intervento viabilistico all’uscita autostradale su via Parma”.

il sindaco Ceriani fa riferimento al progetto in fase di realizzazione nel palazzo comunale saronnese per ridurre il traffico tra l’uscita autostradale Origgio e via Parma per cui Saronno ha ottenuto, come annunciato da Emanuele Monti primo firmatario, un finanziamento di 600 mila euro a cui si aggiungeranno fondi comunali.

“Trattandosi di un problema che riguarda tutto il comprensorio sarebbe stato importante sentire anche opinioni e problematiche dei comuni limitrofi a partire da Origgio. Non a caso dei progetti per affrontare il problema del traffico erano già stati fatti a suo tempo dai due comuni quando era stato realizzato lo svincolo”.