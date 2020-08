SARONNO / GROANE /TRADATE – Si conferma per la giornata di oggi 2 agosto la possibilità di temporali forti sulla regione: i fenomeni temporaleschi più intensi sono

attesi sulla pianura, a partire dal tardo pomeriggio e fino al mattino di domani 3 agosto, con uno spostamento delle precipitazioni

da ovest ad est. Arealmente, i quantitativi di precipitazione si attestano tra i 20-40 mm, con picchi attorno a 60-70 mm, sebbene

localmente siano possibili cumulate superiori. Si segnala inoltre la possibilità di fenomeni di vento forte sull’area del Garda (velocità medie fino a 35 km/h, con raffiche fino a 70 km/h).



Per la giornata di domani 3 agosto è attesa nella mattinata un’attenuazione o una pausa delle precipitazioni, ma resta alto il rischio associato a temporali forti sulle zone di pianura, bassa pianura e Prealpi orientali nelle ore pomeridiane, a causa dell’ingresso

dell’asse della perturbazione, con apporto di aria relativamente fredda in quota. Dalla serata, la progressiva rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali sull’ovest della regione determina un probabile indebolimento o esaurimento dei fenomeni precipitativi sulle zone occidentali, mentre sulle zone orientali restano possibili rovesci o temporali di moderata o forte intensità fino alla mattina di martedì 4 agosto. Possibilità di fenomeni di vento forte sull’area del Garda (velocità medie fino a 35 km/h, con

raffiche fino a 70 km/h) e, in particolare (oltre i 800-1000 m) tra il tardo pomeriggio e la sera di domani 03/08, su nordovest e appennino (velocità medie fino a 40 km/h, con raffiche fino a 90 km/h; i valori maggiori sono attesi sulla Valchiavenna).

02082020