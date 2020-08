Saronno, il sindaco Fagioli: “Ecco cosa ho fatto per la polizia locale”

SARONNO – E’ ben noto come il tema della sicurezza sia caro all’attuale amministrazione comunale che, negli ultimi anni, ha investito su nuove vetture e nuovi mezzi a disposizione di polizia locale e vigili urbani. Il sindaco Alessandro Fagioli, il quale ricopre anche il ruolo di assessore comunale alla Sicurezza, si è impegnato nella consegna e sostituzione dei veicoli destinati agli agenti: durante il lockdown un nuovo veicolo è entrato in servizio – si tratta di una Hyundai Kona ed è stata solo uno degli investimenti per il comando cittadino. Infatti, come il sindaco ha annunciato, verranno acquistati altri due mezzi.

“Di fatto – ricorda Fagioli – nei cinque anni del mio mandato è stato sostituito tutto il parco veicoli della polizia locale. Tra gli investimenti sulla sicurezza ricordo anche che abbiamo partecipato a un bando regionale per l’acquisto di due moto.”

Inoltre, un ulteriore controllo del territorio è stato reso possibile da nuove telecamere nell’area del Parco Lura e nella zona della stazione ferroviaria centrale, in particolare nel retrostazione fra via Balaguer e via Ferrari; oltre all’avvenuta sostituzione delle telecamere più vecchie già presenti sul territorio saronnese. Sempre dedicato alle attività di controllo è l’impiego di due droni per la sorveglianza aerea di cui il comando è stato dotato, utilizzabili da alcuni agenti che hanno conseguito il necessario patentino e corso di formazione.

