LIMBIATE – E’ stata ripresa mentre scendeva dall’auto, apriva il bagagliaio, e scaricava a bordo strada materiali ingombranti: ora verrà convocata al comando di piazza Cinque Giornate e sarà sanzionata.

E’ successo nel fine settimana a Limbiate, in via Gorky, una delle zone che più spesso viene presa di mira in città per gli abbandoni abusivi di rifiuti, tanto che non è infrequente imbattersi in discariche a cielo aperto frutto di ristrutturazioni edili o sgomberi di scantinati. La presenza di una strada chiusa, di un asfalto a tratti sterrato e di cespugli e piante che chiudono la visuale rende l’area appetibile da parte degli incivili e, anche questa volta, così è stato.

Peccato che la donna che si è resa responsabile dell’abbandono di materassi, assi di legno, cartoni e un grosso sacchetto contenente vari scarti domestici sia stata immortalata dalle telecamere mentre scendeva dalla sua Fiat Panda di colore verde e mentre effettuava l’illecito. Si tratta di una donna italiana, residente a Seveso, che verrà convocata in queste ore al comando della polizia locale di Limbiate per la sanzione prevista dal regolamento comunale.

03082020