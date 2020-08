Caronnese, ufficiale l’arrivo di Ludovico Gargiulo

Nuovo centrocampista per la Caronnese. La società rossoblu ha ufficializzato l’arrivo di Ludovico Gargiulo, classe 1995, ben conosciuto dalla Caronnese che l’ha avuto come avversario durante l’ultima stagione. Gargiulo, infatti, militava nel Prato e in precedenza ha vestito le maglie di Pistoiese, Cremonese e Tuttocuoio dopo le giovanili ad Empoli.

“Le sensazioni sono positive e le ho potute riscontrare anche lo scorso anno quando sono venuto a Caronno. Ho parlato con la società e con il mister e ho avuto sensazioni positive. Siamo fermi da tanto e l’obiettivo principale è tornare in campo e fare quello che sappiamo fare, divertirci e divertire. Non vedo l’ora di intraprendere questa nuova esperienza”, le prime parole di Gargiulo da giocatore rossoblu.

(foto: Ludovico Gargiulo)

03082020