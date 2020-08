COGLIATE – Lavori in corso a Cogliate nell’ambito degli interventi legati alla ripartenza dopo la fase più acuta dell’emergenza coronavirus, con il riavvio dei cantieri pubblici. Per quanto riguarda la località della Brianza, “sono stati compiuti lavori di asfaltatura in via Fermi; e lavori sul viale della chiesetta di San Damiano” riepiloga il sindaco, Andrea Basilico.

E’ anche iniziata la serie di incontri con i residenti per spiegare il progetto di riqualificazione dell’intera via Volta, che prevederà il rifacimento totale dei marciapiedi esistenti e la creazione di un percorso ciclopedonale in sicurezza che collegherà il paese fino al termine della via in direzione di Rovello Porro. Il tutto con i fondi del Piano Marshall di Regione Lombardia. “Al contrario c’è chi boicotta qualsiasi iniziativa per meri fini politici, chi crea polemiche sapendo di mentire pur di avere un minimo di visibilità, facendo solo del male al paese a vantaggio di interessi personali. Il paese va avanti con la marcia più alta possibile e loro restano indietro” dice il primo cittadino.

