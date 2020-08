LAZZATE – L’annuncio ufficiale è arrivato sabato pomeriggio, mentre in centro paese si allestiva la serata valtellinese della festa nel borgo: Lazzate ospiterà l’ultima tappa del Campionato mondiale di trial 2020. Si tratta dell’ennesimo riconoscimento concesso al Moto Club Lazzate, di fatto il più importante circolo motoristico privato per quanto riguarda la specialità in Italia. Il presidente Donato Monti è stato contattato dalla Federazione Motociclistica Italiana e dalla federazione internazionale ed ha accettato volentieri la proposta di organizzare l’importante kermesse in paese, sfruttando l’area stabile del bosco Battù e, chissà, magari anche il centro cittadino.

«Per noi si tratta di un impegno ai limiti del possibile – spiega il presidente. In soli due mesi dovremmo preparare tutto visto che si correrà il 10 e 11 ottobre. Ci siamo già mossi per portare nuovi massi da posizionare nella nostra area trial intitolata a Cesarino Monti e siamo già a buon punto con tutte le autorizzazioni, anche grazie alla sempre eccezionale disponibilità del nostro comune. Per Lazzate sarà una prima volta. Come MCL abbiamo già organizzato altre 19 volte il Mondiale, ma questa sarà la prima occasione in cui lo porteremo a casa nostra».

Dal punto di vista organizzativo ci si aspettano 60 piloti con relative squadre, gli staff delle case motoristiche ed almeno 120 volontari per il servizio organizzativo. Insomma, una cosa come 600 persone solo per muovere il circo. In più si attendono conferme sulla partecipazione del pubblico o meno, visto che al momento lo stato di emergenza è prolungato sino al 15 ottobre.

«Come amministrazione comunale non potevano tirarci indietro – aggiunge l’assessore Andrea Monti – anzi siamo entusiasti di portare a casa una tappa del Mondiale di trial. Il sogno è quello di realizzare una zona per una prova di gara in centro paese. Sarebbe uno spettacolo incredibile ed uno scenario altamente evocativo, con un volano importantissimo per la bellezza del borgo di Lazzate che rimarrebbe impressa in tutte le fotografie ed i video realizzati per l’edizione 2020 della rassegna iridata».

«Da tantissimi anni, grazie agli uomini del Moto Club, Lazzate è conosciuta in tutto il Mondo per la sua passione per il trial e per la sempre puntuale organizzazione di ognuno degli eventi su cui vi si è posata la firma – chiosa il sindaco Loredana Pizzi. Il Mondiale per noi sarà un momento speciale, anche in ricordo di Cesarino Monti che avrebbe sempre voluto organizzarlo e che ora vedrà realizzarsi il suo sogno».

03082020