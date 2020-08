SARONNO – Puntuali tutti gli anni tornano ogni estate le segnalazioni per schiamazzi e bivacchi notturni in diverse aree della città.

Anche nell’estate post Covid, purtroppo, non si sono fatti attendere i ritrovi sui gradini della scuola elementare Ignoto Militi di via Antici: sono gli stessi residenti a segnalare che la situazione è ormai fuori controllo, per i tanti ragazzi che qui si ritrovano la sera, conversano ad alta voce e spesso gridano, consumano bevande e birre in bottiglia lasciando poi i vetri e le lattine vuote sugli scalini.

Non è certamente questa l’unica postazione di ritrovi incivili registrata in città, ma sicuramente anche questo è uno dei luoghi in cui la polizia locale è chiamata alle maggiori verifiche in questa estate calda, dove gli assembramenti sono, oltre che irrequieti e intollerati, anche pericolosi.

03082020