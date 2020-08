Saronno: in corso Italia… cercasi Geco

SARONNO – Se, passando per corso Italia o limitrofe, doveste vedere una piccola e strana lucertola… è ricercata!

Facciamo un po’ d’ordine.

Innanzitutto non si tratta di una qualunque lucertola, ma di un geco crestato di circa dieci mesi chiamato Sid.

Il geco crestato (Correlophus ciliatus) è una delle specie di geco più grandi; creduta estinta, da quando è stata ritrovata negli anni 90 se ne è diffuso l’allevamento. E proprio la passione dei suoi padroni ha portato Sid nella loro casa in centro a Saronno, da cui è purtroppo stato smarrito il 3 giugno scorso.

Il 4 giugno è stato avvistato proprio in corso Italia davanti al negozio “Tezenis”, ma da allora ha fatto perdere le proprie tracce.

Un volantino affisso in una portineria spiega che Sid non morde e che è abituato a farsi prendere in mano. Qualora lo si dovesse trovare o anche solo avvistare, se non lo si volesse prendere in mano, Rebecca, la sua proprietaria che abita in zona, chiede di essere contattata e di restare sul posto per assicurarsi di eventuali spostamenti.

In caso di ritrovamento i proprietari hanno offerto una ricompensa di 50€.

Se doveste trovare Sid, è possibile contattare Rebecca al 3409394636.

