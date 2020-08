CARONNO PERTUSELLA – Ancora un incidente stradale sulle strade del Saronnese, è successo ieri pomeriggio. Alle 16 a Caronno Pertusella tamponamento fra due auto in via Damiano Chiesa: il bilancio è stato di due i contusi, un ragazzo di 25 anni ed una donna di 64 anni. Sono state soccorse da una ambulanza della Misericordia Arese per le cure del caso, ed è stato al riguardo attivato anche il pronto soccorso dell’ospedale di Saronno. Non sono apparse comunque in condizioni preoccupanti. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale caronnese per gli accertamenti del caso.

Sono infatti in corso le verifiche, da parte degli agenti della vigilanza urbana, al fine di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e mettere a fuoco, ovviamente, anche le eventuali responsabilità di quanto è successo in città. Saranno ascoltati anche i contusi.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale di Caronno Pertusella sulla scena di un incidente stradale in paese)

04082020