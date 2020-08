SARONNO – Il sindaco Alessandro Fagioli: “Vengo invitato dalla stampa a rispondere alle esternazioni dei consiglieri Alfonso Indelicato e Francesco Banfi in merito ai servizi bibliotecari. Per l’ennesima occasione i due transfughi dimostrano la loro inadeguatezza a ricoprire un ruolo istituzionale in quanto basano le loro convinzioni su dei pettegolezzi”.

Prosegue Fagioli: “Questa Amministrazione ha dato mandato agli uffici di verificare gli spazi disponibili in Casa Morandi e non solo, per poter garantire un’adeguata offerta dei servizi bibliotecare a favore dell’utenza. Tempo addietro ho dato mandato all’assessore Miglino di seguire questa partita. È proprio vero che in campagna elettorale ci si inventa di tutto per danneggiare l’immagine della mia amministrazione. Ricordo che in questi cinque anni la preziosa collaborazione tra il Comune e Fondazione Teatro ha comportato diverse migliorie a Casa Morandi e questo è sotto gli occhi di tutti”.

04082020