CARONNO PERTUSELLA – Andrea Galletti, promettente difensore classe ’99 è stato confermato dalla Caronnese e quest’anno vuole definitivamente spiccare il volo con la squadra rossoblù.

Dice il giocatore: “Questo è il mio quarto anno alla Caronnese, avevo 16 anni quando sono arrivato qui la prima volta. Sono felice, è un vero onore essere stato confermato, è una grande soddisfazione sicuramente giocare per questi colori. Spero di fare bene in campionato e di giocare con continuità. Siamo fermi da sei mesi e non vediamo l’ora di iniziare, ci siamo allenati a casa per non perdere il ritmo ma era è giunto il momento di scendere in campo”.

“In bocca al lupo, Andrea!” dicono i dirigenti del club di Caronno Pertusella.

Prosegue quindi la campagna di costruzione della nuova squadra da parte della Caronnese in vista del campionato di serie D edizione 2020-2021 che dovrebbe partire a settembre.

Marco Gentile & Fabrizio Volontè

04082020