Campagna pro animali del sindaco Moretti: “Io non ti abbandono”

SOLARO – Arriva dal sindaco Nilde Moretti un appello anti-abbandono di animali domestici proprio in questo periodo di partenza verso i luoghi di villeggiatura per tantissimi. Il primo cittadino si rivolge a tutti, chiedendo rispetto e civiltà.

«Ogni anno tanti, troppi animali domestici vengono abbandonati prima della partenza per le vacanze. È un comportamento stupido oltre che barbaro. Io non potrei mai allontanarmi dalla mia Tati e l’ho sempre portata in vacanza con la mia famiglia, di cui fa orgogliosamente parte. Ma anche per chi non potesse assolutamente portare gli amici pelosi con sé (anche se ormai sono tantissime le strutture turistiche che accettano di buon grado gli animali) l’invito è quello di rivolgersi alle strutture specializzate nell’accoglienza durante il periodo estivo: sono tante anche nella nostra zona e sono una buona soluzione per questo periodo estivo. Da sindaco, rivolgo questa campagna di sensibilizzazione e questo appello anche ai miei concittadini, consapevole del loro senso civico e del profondo rispetto che nutrono per gli animali: io non abbandono gli amici».

04082020