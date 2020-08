CISLAGO – Comprende anche il centro storico di Cislago, il secondo volume dell’albo da colorare realizzato da un gruppo di Architetti del Saronnese per aiutare i più piccoli ad affrontare la quarantena e che resta disponibile. “E’ un piccolo gesto di sicura distrazione e di sollievo per i più giovani della nostra comunità, che in un momento molto particolare, che passerà presto e diventerà un lontano ricordo, permetta loro di viaggiare con la fantasia colorando alcuni luoghi e oggetti simbolici del nostro territorio” rilevano gli autori.

Come raccontato in un video-intervista a ilSaronno gli architetti “con grande stimolo e passione, si sono adoperati per raccogliere immagini del presente e del passato, talune molto note, altre meno conosciute. Ognuno potrà arricchirle con la propria creatività facendo diventare questo libro un’opera unica”. E molti hanno già colto questo invito, sfruttando questa opportunità di divertirsi ed al contempo anche conoscere meglio il proprio territorio.

04082020

.