LIMBIATE / CESANO MADERNO – Nella zone delle Groane ieri si sono registrati +2 casi positivi al covid; entrambi nella città di Cesano Maderno.

Ecco il quadro locale (tra parentesi le variazioni di ieri del numero dei contagiati dall’inizio della pandemia):

Solaro 71

Ceriano Laghetto 28

Cogliate 35

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 229 (227)

Limbiate 202

Barlassina 47

La regione Lombardia ha contato ieri 48 casi tra guariti e dimessi, zero contagi a Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese. Non aumentano i numeri della terapia intensiva che, come l’altro ieri, segnala 9 ricoverati. Tre i decessi all’interno del territorio lombardo, cinque meno dell’altro ieri.

Ieri solo 25 nuovi casi per la regione Lombardia, ancora le più colpite le province di Milano , Bergamo e Brescia dove la linea dei contagi si mantiene stabile rispetto agli ultimi giorni. Ottime notizie, invece per Lecco, Pavia, Varese, Sondio, Mantova, Lodi, Como e Cremona – che ieri non hanno trovato alcun nuovo contagiato. Monza-Brianza sale invece di +3.

Mentre la provincia di Varese ha festeggiato ieri un giorno privo di nuovi contagi, la provincia di Monza-Brianza segnala altri tre nuovi infetti, due di questi proprio a Cesano Maderno. Nei giorni scorsi la città ha visto una graduale salita. Ferme, invece, le città della provincia di Varese – Saronno, Tradate e Caronno; buone notizie anche per Limbiate che ferma la propria conta a 202 casi complessivi.

(foto archivio: una immagine del centro di Limbiate)

04082020