Elezioni 2020: Francesca La Gala candidata per Forza Italia

SARONNO – Si avvicina la presentazione delle liste e da Forza Italia spunta un nuovo nome tra i candidati. Si era già vista ai gazebo degli azzurri ma ora arriva la conferma ufficiale: ci sarà anche Francesca La Gala tra i candidati e la sua, garantisce, è una candidatura vera e non per riempire la lista.

Francesca ha 37 anni, madre della piccola Alice e sposata con Luciano Silighini Garagnani, anche lui in corsa per entrare in consiglio comunale. Una laurea specialistica con 110 e lode in Conservazione dei Beni culturali ad indirizzo teatro e cinema, molte esperienze nel mondo dello spettacolo come attrice e presentatrice sia per Mediaset, Rai che Disney Channel,Order management per Sky Italia è Visual merchandiser responsabile per il nord Italia. In città è membra dell’associazione amici della lirica “Giuditta Pasta”. “ La mia candidatura nasce perché sono rimasta colpita dalla bravura e l’impegno con la quale l’assessore alla Cultura, Mariassunta Miglino, ha affrontato il tema della cultura a Saronno. Lei è una risorsa importante per la città e per il centrodestra. Spero di contribuire dal consiglio comunale a ciò che sta facendo lei per Saronno” dichiara Francesca La Gala che punta ad entrare in consiglio al fianco del marito visto che si può esprimere la doppia preferenza uomo e donna “con Luciano oltre la vita condividiamo gli stessi progetti e sopratutto crediamo nel programma che il centrodestra ha scritto per guidare la città. Forza Italia mai come oggi è l’unica forza in grado di far pesare gli ideali liberali e popolari nell’amministrazione della città. Mandare in consiglio comunale noi due significa essere certi di avere gli interessi dei saronnesi sempre al centro e sopra ogni cosa”.

