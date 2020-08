Obiettivo Saronno, presenta i suoi candidati: diretta

SARONNO – Si terrà stasera la presentazione della lista dei candidati consiglieri della civica indipendente Obiettivo Saronno. L’evento si terrà martedì 4 agosto alle 21:15 nella sede della lista in via Padre Luigi Monti 13. L’evento è organizzato nel rispetto delle norme di sicurezza anti covid-19.

Qui la diretta di Giulia Ariti

E’ Novella Ciceroni la candidata sindaco della lista civica Obiettivo Saronno che correrà da sola alle elezioni amministrative in programma nei prossimi mesi a Saronno. “Con la scelta di Novella Ciceroni – spiega il direttivo – puntiamo ad una governance orientata al rilancio della città con uno sguardo inclusivo e complementare, abitato dalla sensibilità, dalla premura, ma anche dalla determinazione e da grandi orizzonti”.

E continuano: “Più volte abbiamo espresso pubblicamente il nostro sogno per questa città. Ci siamo messi in ascolto dei suoi bisogni, abbiamo rilevato le ferite, sottolineato le criticità, soprattutto ne abbiamo evidenziato le grandi potenzialità. Ora desideriamo mettere a disposizione le nostre competenze, la nostra passione, il nostro senso civico, la nostra visione di futuro per i giovani, che ci guardano e cercano conferme, e per i meno giovani che desiderano una città che risponda concretamente ai loro bisogni.

Insieme alla dignità ambientale, architettonica, strutturale e logistica vorremmo spenderci per una convivenza civica dove l’umano sia vincente e il rispetto dominante. Crediamo che la collaborazione tra pubblico e privato sia un valore per il raggiungimento di traguardi importanti per il benessere dei cittadini, il nostro primo obiettivo.

Ci avete dato la forza, passo dopo passo, per credere nel nostro sogno e per pensare ad una città che immaginiamo al centro di sinergie con realtà all’avanguardia come Milano. Il nostro obiettivo è una Saronno viva, vivace, attrattiva, bella, luogo di cultura e di svago e terra le cui solide radici imprenditoriali e commerciali meritano di essere rivitalizzate.

“Io e la mia squadra crediamo che i tempi per la svolta nella gestione della città siano maturi – conclude la candidata – Obiettivo Saronno è pronta al confronto elettorale con la “vecchia politica di partito” e si propone come l’alternativa che Saronno e i suoi cittadini meritano di avere.”