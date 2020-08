MAGIONE – Dopo la strepitoso e, quasi inaspettato, Double Hat-trick colto sul circuito del Mugello, per Laurence Balestrini il fine settimana sul tracciato umbro di Magione si è rivelato più complicato del previsto. Nella seconda gara stagionale della Formula X Italian Series, il campione saronnese di Formula Renault ha strappato un importante terzo posto di categoria in gara 2, dopo essere stato costretto, con amarezza, come dichiarato da lui stesso ai microfoni, a fine giornata, ad alzare bandiera bianca nel corso di gara-1. “Non è stato un week-end facile – ha commentato il pilota – sia per via delle alte temperature e sia per il fatto che non conoscevo bene questo tracciato. Ho cercato di sfruttare al meglio il turno di prove libere per conoscere la pista e poi cercare di strappare la migliore posizione in qualifica. Durante la gara stavo risalendo bene ed ero a ridosso dei primi, quando purtroppo in una fase di sorpasso ho allargato leggermente la traiettoria finendo in ghiaia, e da lì non mi è stato più possibile ripartire. Nella seconda manche le cose sono andate meglio, per fortuna”. Come sottolineato nel corso dell’intervista per il driver di Saronno si tratta comunque di un risultato importante in ottica campionato, dove le sue chance di confermarsi campione rimangono intatte in vista della seconda parte di stagione. Alle prese con un circuito per lui completamente nuovo, Balestrini ha cercato di adattarsi rapidamente alle caratteristiche dell’impegnativo tracciato umbro, potendo contare sul sempre eccellente supporto dello staff del team Viola Formula Racing, più volte ringraziato anche dallo stesso pilota. Il saronnese è cresciuto progressivamente nelle prestazioni giro dopo giro, terminando la sessione di qualifica con un piazzamento in quinta fila. Scattato molto bene al via di gara-1, Balestrini si è reso autore di una grande rimonta che lo ha visto risalire fino alla quinta posizione, prima di essere costretto al ritiro quando mancavano cinque curve alla bandiera a scacchi in seguito ad un’uscita di pista. Però il pilota di Saronno non si è dato per vinto ed in gara-2 scattato dalle retrovie, causa il piazzamento della precedente manche, si è reso autore di una prova maiuscola e praticamente di sbavature, che gli ha consentito di conquistare il terzo posto di classe alle spalle di Palummieri e De Toffol. Tantissimi complimenti comunque al pilota, che nonostante le difficoltà mantiene intatte le possibilità di vittoria finale, nel frattempo già da ieri si è messo alle spalle Magione per concentrarsi subito sulla prossima gara.