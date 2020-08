SARONNO – Documenti alla mano, è proprio il caso di dirlo, il consigliere comunale Francesco Banfi bacchetta il sindaco Alessandro Fagioli e l’assessore Maria Assunta Miglino sui nuovi spazi in biblioteca.

Ecco il testo integrale del suo intervento.

In merito all’aula ex Informagiovani, il sindaco Fagioli dimostra sempre i suoi ampi (super)poteri dimenticandosi (o fingendo di dimenticarsi?) dell’esistenza della delibera di giunta 224 del 20 dicembre 2018 con cui veniva integrata la convenzione tra il comune di Saronno e la Fondazione culturale “G. Pasta” assegnando a quest’ultima l’uso esclusivo della sala in oggetto.

Quando Fagioli sostiene di “aver dato mandato” è ovvio che, senza variare la convenzione, quello spazio non rientra tra le disponibilità dell’amministrazione essendo ad uso esclusivo di terzo. Certi trucchetti non funzionano con tutti: resta quindi aperta la questione sull’attendibilità di quanto dichiarato dall’assessore Miglino circa il prossimo utilizzo come aula studio e inoltre, essendo agosto, permane la problematica relativa la tempistica di realizzazione.

Ci si potrebbe persino chiedere se l’aula dalla fine del 2018 ad oggi sia lievitata: lo spazio quello era e quello resta, quali verifiche servirebbero?

Ad ogni modo, per evitare uno dei pasticci a cui Fagioli ci ha tristemente abituati, ricordo che insieme al consigliere Indelicato abbiamo depositato un’interrogazione a risposta scritta: come da regolamento faccia parlare gli atti rispondendo nel merito alle domande poste e argomentando con documenti.