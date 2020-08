CARONNO PERTUSELLA – Non solo acquisti in casa Caronnese, il direttore sportivo Ferrara sta confermando anche una serie di calciatori che hanno vestito la casacca rossoblù nel

2019-2020. Daniele Rocco sarà uno di questi e non vede l’ora di rimettersi in pista dopo un anno sfortunato per lui a livello fisico: “Sono soddisfatto di essere rimasto anche perché

nella passata stagione non mi sono potuto esprimere al meglio per via di un infortunio che mi ha fatto perdere quasi tutta la stagione. Ripeto, sono contento di essere ancora qui e

non vedo l’ora di mettermi a disposizione”.

“Ben ritrovato, Daniele!” esclamano i dirigenti della società di Caronno Pertusella.

Marco Gentile

05082020