CERIANO LAGHETTO / LIMBIATE – Groane sempre più covid-free, nessun nuovo caso di positività ieri, in base ai dati regionali del tardo pomeriggio.

Solaro 71

Ceriano Laghetto 28

Cogliate 35

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 229

Limbiate 202

Barlassina 47

Ieri un nuovo caso in provincia di Varese, così come nella provincia di Monza-Brianza. La provincia di Varese segnala quindi un +1 rispetto all’altro ieri, mentre Monza e Brianza vede un rassicurante -2. Un nuovo caso anche a Cremona e Sondrio, mentre Lecco e Pavia mantengono il numero zero. Solo ieri a Mantova sono stati registrati 7 nuovi casi, una novità rispetto al nessun contagio dell’altro ieri.

La Lombardia vede ancora miglioramenti. Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+86), diminuiscono i ricoveri in non in terapia intensiva (-2) e non si registrano contagi in provincia di Lecco e Pavia. Il numero dei decessi sale a +1, mentre i nuovi positivi sono 44 in tutta la regione.

05082020