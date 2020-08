ROVELLO PORRO / TURATE – Ancora buoni dati ieri per l’emergenza coronavirus nella bassa comasca che resta “fuori” dalle località dove si registrano nuovi contagi, è ancora +0.

Ecco il quadro locale (tra parentesi le variazioni di ieri del numero dei contagiati dall’inizio della pandemia):

Rovello Porro 23

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 22

Ieri un nuovo caso in provincia di Varese, così come nella provincia di Monza-Brianza. La provincia di Varese segnala quindi un +1 rispetto all’altro ieri, mentre Monza e Brianza vede un rassicurante -2. Un nuovo caso anche a Cremona e Sondrio, mentre Lecco e Pavia mantengono il numero zero. Solo ieri a Mantova sono stati registrati 7 nuovi casi, una novità rispetto al nessun contagio dell’altro ieri.

La Lombardia vede ancora miglioramenti. Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+86), diminuiscono i ricoveri in non in terapia intensiva (-2) e non si registrano contagi in provincia di Lecco e Pavia. Il numero dei decessi sale a +1, mentre i nuovi positivi sono 44 in tutta la regione.

(foto: il Municipio di Rovello Porro)

05082020