SARONNO – Nessun nuovo caso covid ieri a Saronno e nel Saronnese fra Origgio, Gerenzano, Cislago, Uboldo e Caronno Pertusella.

Ecco il quadro locale (tra parentesi le variazioni di ieri del numero dei contagiati dall’inizio della pandemia):

Saronno 243

Uboldo 24

Origgio 35

Caronno Pertusella 107

Gerenzano 32

Cislago 37

In provincia di Monza-Brianza scendono invece i contagi. La provincia di Varese segnala invece un +1 rispetto all’altro ieri, mentre Monza e Brianza vede un rassicurante -2. Un nuovo caso anche a Cremona e Sondrio, mentre Lecco e Pavia mantengono il numero zero. Solo ieri a Mantova sono stati registrati 7 nuovi casi, una novità rispetto al nessun contagio dell’altro ieri.

La Lombardia vede ancora miglioramenti. Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+86), diminuiscono i ricoveri in non in terapia intensiva (-2) e non si registrano contagi in provincia di Lecco e Pavia. Il numero dei decessi sale a +1, mentre i nuovi positivi sono 44 in tutta la regione lombarda.

(foto di archivio)

05082020