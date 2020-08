SARONNO – In tutta la zona nelle scorse ore +0 nuovi casi da coronavirus, come testimoniano i dati regionali di ieri sera.

Ecco il quadro locale (tra parentesi le variazioni di ieri del numero dei contagiati dall’inizio della pandemia):

Saronno 243

Uboldo 24

Origgio 35

Caronno Pertusella 107

Gerenzano 32

Cislago 37

Rovello Porro 23

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 22

Tradate 127

Venegono Inferiore 23

Venegono Superiore 21

Castiglione Olona 21

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 9

Varese 323

Busto Arsizio 404

Gallarate 268

Solaro 71

Ceriano Laghetto 28

Cogliate 35

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 229

Limbiate 202

Barlassina 47

In provincia di Monza-Brianza scendono invece i contagi. La provincia di Varese segnala invece un +1 rispetto all’altro ieri, mentre Monza e Brianza vede un rassicurante -2. Un nuovo caso anche a Cremona e Sondrio, mentre Lecco e Pavia mantengono il numero zero. Solo ieri a Mantova sono stati registrati 7 nuovi casi, una novità rispetto al nessun contagio dell’altro ieri.

La Lombardia vede ancora miglioramenti. Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+86), diminuiscono i ricoveri in non in terapia intensiva (-2) e non si registrano contagi in provincia di Lecco e Pavia. Il numero dei decessi sale a +1, mentre i nuovi positivi sono 44 in tutta la regione lombarda.

