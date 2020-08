UBOLDO – Ammonta a circa 1500 euro ad oggi il sostegno alla giovane promessa del pattinaggio su ghiaccio, Gabriele Galli.

Il 21enne uboldese, che causa Covid-19 si è trovato senza uno sponsor e quindi senza il budget per l’acquisto di materiali sportivi e per affrontare le trasferte richiesta dalla sua professione (Gabriele da settembre 2019 si allena in Olanda per coltivare il suo sogno, ovvero quello di indossare la maglia della nazionale italiana alle Olimpiadi Invernali di Pechino nel 2022), ha lanciato due settimane fa un appello su www.gofundme.it con l’obiettivo di raccogliere 6 mila euro: “Mi rivolgo a te lettore, ti piacerebbe, con una piccola donazione dal valore di una pizza, di aiutarmi in quello che è il mio lavoro e la mia vita?”.

Chiunque volesse sostenere Gabriele, può cliccare qui.

05082020