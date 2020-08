SARONNO – “Pagina ironica e irriverente sulla politica saronnese, in questa calda estate elettorale, Rideteci su!”. Così si è presentata “Le bimbe di Fagio” la pagina Instagram diventata, in pochi giorni, un must per i politici saronnesi.

Riprendendo con ironia molte pagine celebri dei social, con grande sfoggio di citazioni e meme, la pagina riprende le novità della campagna elettorale cittadini, dalle polemiche ai protagonisti raccontandoli con ironia.

L’immagine di profilo è un piatto di Fagioli anche se fin dalla descrizione si annuncia l’intenzione di “colpire tutti in par condicio”.

I post al momento sono 25 e passano da immagini classiche del web a citazioni dei cartoni animati anni Ottanta e Novanta. Tra i 48 follower molti sono esponenti politici o candidati e non manca chi ha già rilanciato storie e post (in cui magari è anche protagonista) sul proprio profilo. Tra gli ultimi temi al centro dell’ironia delle “bimbe di Fagio” la pace fatta tra Fi e la coazione di Centrodestra, la candidatura di Francesca La Gala moglie di Luciano Silighini Garagnani, la forte presa di posizione di Luca Davide di Obiettivo Saronno sui giovani e la campagna elettorale e anche la passione di [email protected] per le ciclabili.