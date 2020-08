CISLAGO – Hanno atteso anche più di un’ora alcuni cittadini cislaghesi che, la scorsa settimana, si sono recati in piattaforma ecologica a scaricare i rifiuti.

Tutto questo perché l’impianto è rimasto regolamentato come nel post Covid: ovvero con ingressi contingentati che autorizzano ad entrare non più di cinque utenti in contemporanea.

Proprio perché le disposizioni sono ancora restringenti, i cittadini chiedono quindi all’amministrazione di aprire la piattaforma tutti i giorni, in modo da far fronte alle esigenze in considerazione del fatto che le tre aperture attuali (lunedì, mercoledì e sabato) non sono sufficienti.

L’apertura da parte del sindaco sembra esserci: il comune chiederà ad Econord di cominciare a portare le aperture a quattro, anziché tre giorni.

