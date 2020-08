SARONNO – Dopo il rinvio di Forza Italia e quella solo virtuale di Saronno al Centro è stata Obiettivo Saronno la prima lista a presentare pubblicamente i propri candidati.

Qui la diretta di Giulia Ariti

L’ha fatto ieri sera nella sede di via Padre Monti dove ogni candidato ha avuto modo di presentarsi e spiegare perché ha deciso di scendere in campo. A fare gli onori di casa la candidata sindaco Novella Ciceroni con tutto il direttivo che è in prima fila anche nella lista quindi Luca Amadio, Cristiana Dho e Lorella Moioso. Tanti i volti noti saronnesi prestati alla politica che fanno capolino dall’elenco come l’artista Antonio Marciano, il numero uno e fondatore di Moss Tommaso Mascarello, il fisioterapista Vittorio Calzari, Luca Davide protagonista di un appello nelle ultime ore e Francesco Porrello. Per tutto un pizzico di emozione, tanta energia e voglia di fare. Nelle loro parole, come in quelle del direttivo si ritrovano tutti i punti salienti dell’attività della civica dall’indipendenza alla scelta di impegnarsi per la città. Tra le metafore più intense quella della civica come “un nuovo ponte tra l’amministrazione e i saronnesi. Uso questa espressione, ispirata alla frase che Renzo Piano ha pronunciato in occasione dell’inaugurazione del nuovo ponte sotto a Genova: “È bello costruite un ponte, perché un ponte è un gesto di pace.”

Ecco tutti i nomi dei candidati di Obiettivo Saronno che sostengono la candidatura di Novella Ciceroni, Luca Amadio, Cristiana Dho, Lorella Moioso, Marco Barchiesi, Matteo Borroni, Vittorio Calzari, Gabriele Cattaneo, Paola Cipolla, Luca Davide, Antonio Marciano, Tommaso Mascarello, Sarah Morelli, Vito Nardomarino, Alessandra Pagani, Francesco Porrello, Lorenzo Puzziferri, Giovannangelo Santoro, Claudia Stasi, Bruno Trentin, Francesca Marchetti, Patrizia Bizzarro, Sarah Carugati, Andrea Vivolo e Vito Annecca.