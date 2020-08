SARONNO – Come nelle ultime estati, l’amministrazione saronnese ha adottato il pugno di ferro nei confronti di chi sporca le strade.

Nel mirino ci sono i mozziconi di sigarette, e, soprattutto, le persone che li gettano a terra dopo aver terminato di fumare: per loro sono previste pesanti sanzioni. “L’idea – spiega il comandante della polizia locale Giuseppe Sala – è quella di non avere più mozziconi per le strade cittadine. Danno un’immagine di degrado e di sporco contro cui l’amministrazione vuole lottare con fermezza”. I controlli sono realizzati dalle pattuglie impegnate in centro e in periferia da agenti in divisa, ma anche con personale in borghese: la sanzione ammonta a 100 euro.

In passato sono stati soprattutto uomini tra i 35 e i 45 anni a ritrovarsi con il verbale dal 100 euro da pagare, secondo quanto stabilisce il regolamento della nettezza urbana cittadina.

