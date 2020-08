SARONNO / TRADATE / GROANE –

Sulla Lombardia per i prossimi giorni condizioni generalmente stabili o al più variabili sui settori orientali della fascia alpina e prealpina, interessata da un flusso più umido in quota e richiamato da un nucleo depressionario attualmente posizionato sulle coste Adriatiche del centro e sud Italia, che favorirà deboli precipitazioni o locali rovesci tra oggi e domani. Temperature massime

in graduale rialzo fino a domenica 9 agosto.

Per domani, venerdì 7 agosto, previste precipitazioni sia al mattino (più probabili sull’area del lago di Garda), che nel pomeriggio deboli sparse sui rilievi alpini e prealpini centro orientali, possibili localmente anche a carattere di rovescio o temporale, in esaurimento nel corso del tardo pomeriggio o sera.

