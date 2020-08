LIMBIATE – Sono stati denunciati per possesso illecito di armi da taglio e da percosse, nell’intento di partecipare ad una rissa tra ragazzi.

I fatti risalgono alla seconda metà di luglio e coinvolgono tre minorenni, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, residenti a Vanzago, fermati dalla polizia locale di Limbiate mentre si aggiravano con fare sospetto intorno all’area dell’ex Antonini, vicino ai padiglioni dismessi del civico 40 di via Monte Grappa.

Alla vista dei vigili, uno dei tre giovani si allontanava e cercava di liberarsi di un oggetto poi recuperato dagli agenti: si trattava di una fiaccola a torcia di segnalamento, articolo vietato alla detenzione, nonché all’uso, dei minori di anni 18, che – come emerso dalla successiva testimonianza – era stato sottratto dalla cabina del guidatore di un convoglio di Trenord da cui gli amici erano scesi poco prima. Identificati con carta d’identità due dei ragazzi sono stati quindi liberi di allontanarsi, mentre il terzo, privo di documenti, è stato accompagnato al comando di via Cinque Giornate per il ricongiungimento con i genitori, nel frattempo avvisati dell’accaduto. Nel tragitto, il ragazzo, con la scusa di espletare bisogni urgenti dietro un albero, tentava di sfilarsi qualcosa dalla tasca dei pantaloncini: questa volta, si trattava di un coltello multilama e di una noccoliera (ovvero un tirapugni) di colore nero. Da una verifica delle chat di whatsapp, lette dal suo telefono cellulare, si apprendeva che il ragazzo aveva chiesto ad uno dei due amici di procurargli la noccoliera in quanto gli sarebbe servita per prendere parte ad una rissa organizzata in un altro comune con altri suoi coetanei. Le armi in questione venivano quindi poste sotto sequestro mentre i genitori del minore, giunti al comando e visibilmente scossi, venivano informati dell’iter procedurale che sarebbe seguito a fronte del reato commesso dal figlio. Qualche giorno più tardi, anche il ragazzo che aveva ceduto la noccoliera per un importo pari ad 25 euro, è stato convocato con i genitori al comando: anche per lui è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria.

(nella foto: uno dei padiglioni dismessi all’ex Antonini)