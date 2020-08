CARONNO PERTUSELLA – Altra conferma in casa Caronnese con il ds Ferrara che ha trattenuto Alessandro Vernocchi alla corte di mister Roberto Gatti.

Ecco le parole del centrocampista classe ’98 che si veste per un’altra stagione di rossoblù:”Sono molto felice di essere rimasto a Caronno, speravo davvero di rimanere perché non ho mai trovato un ambiente così bello nella mia carriera. L’anno appena trascorso è stato davvero eccezionale, mi auguro di fare bene come l’anno scorso e anzi ancora meglio. Ce la metteremo tutta per fare una stagione di livello”.

Ben ritrovato, Alessandro!”, dicono i dirigenti della società di Caronno Pertusella.

Marco Gentile

