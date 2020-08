Ciceroni: “Nel 2020 dobbiamo ancora fare coda per il ritiro dei casellari giudiziari?”

SARONNO – “Stamattina altro giro in procura per il ritiro dei casellari giudiziari: ditemi se nel 2020 dobbiamo ancora fare la coda fuori e dentro”.

Sono le parole condivise su Facebook da Novella Ciceroni candidata sindaco della lista civica Obiettivo Saronno alle prese con gli adempimenti burocratici per la presentazione delle candidature.

La saronnese non ha delegato agli iscritti ed è in prima linea nella preparazione della documentazione tanto da segnalare, con due foto di coda, la difficile situazione fuori dal palazzo di Giustizia di Busto Arsizio riferimento per Saronno. Ciceroni con un selfie con la mascherina e una foto della coda racconta la lunga attesa, pur nel rispetto delle distanze per il Covid 19, ma che certo lascia senza parole. Sollecitata da alcuni utenti la saronnese auspica una “digitalizzazione completa e una revisione delle procedure”.

(foto: i due scatti condivisi da Novella Ciceroni, candidata sindaco saronnese della lunga coda a Busto Arsizio per il ritiro dei casellari giudiziari)