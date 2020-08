Licata: “Non è la carta di identità che crea le competenze”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Francesco Licata, capogruppo Pd, in merito alla presenza dei giovani in questa campagna elettorale.

Nella calda Saronno agostana, già in parte in ferie e vogliosa come tutta Italia di lasciarsi alle spalle un periodo che particolarmente impegnativo lo è stato per tutti, la campagna elettorale cerca faticosamente di affacciarsi sulla scena cittadina.

Dai mal di pancia del centro destra legati forse all’abuso di caramelle siamo passati alla domanda su chi è il giovane più giovane della gioventù politica nostrana.

Mi permetto di dare un consiglio, sebbene non richiesto, a tutti giovani, meno giovani o diversamente giovani. In politica, come in tutte le cose della vita, i risultati si raggiungono con la dedizione, la perseveranza e soprattutto con la voglia di realizzare qualcosa di grande perchè, molto semplicemente, tutte queste cose creano le Competenze (volutamente maiuscolo) indispensabili sia quando si vuole amministrare una città sia quando si vuole riuscire in qualsiasi altro ambito.

Non è la carta di identità che crea le competenze, gli esempi in tal senso di sprecano, non è allora meglio parlare di cosa una persona ha fatto o è capace di fare? Quando i cittadini chiederanno soluzioni purtroppo non sarà sufficiente mostrare il documento…

Buone vacanze Saronno, riposati..