Origgio, Sozzi saluta il consiglio comunale

ORIGGIO – A breve si concluderà anche il mandato amministrativo 2015-2020 per il comune di Origgio e il consigliere Alessandro Sozzi rivolge un saluto a tutte le forze politiche locali che hanno animato l’amministrazione cittadina in questi cinque anni.

“Volevo salutare tutti voi – interviene Sozzi – con un caloroso abbraccio. Sono stati cinque anni intensi e ci sono state molte scaramucce, però è stato bello condividere la sala consiliare con voi! Ho imparato molto e porterò ognuno di voi nel mio cuore! Destra o Sinistra non fa differenza per me, in questo momento siete persone vere che amano Origgio e questo è l’unica cosa importante! A tutti auguro una buona campagna elettorale”.

06082020