LAZZATE – Tutto pronto per il secondo fine settimana della manifestazione che ha rimpiazzato, ma solo per quest’anno, Vacanze nel Borgo. Si riprende venerdì con il menù classico a base di fritto misto di pesce, paella e hamburger, mentre per la serata speciale di sabato l’organizzazione ha previsto una gustosa variante a base di spiedo bresciano con polenta, un piatto della tradizione bresciana in linea con lo stile della festa.

«Con tante difficoltà ma siamo tornati in piazza, grazie soprattutto ad una grande squadra di volontari» – il commento del sindaco Loredana Pizzi con annesso ringraziamento ai tantissimi volti delle associazioni senza i quali sarebbe stato impossibile organizzare l’evento. Il gruppo è immortalato nella foto al termine di una serata di servizio.

L’ingresso al ristorante del borgo è garantito solo e solamente su prenotazione al sito www.borgoinfesta.eu in rispetto alle norme di distanziamento attualmente in vigore. La manifestazione a patrocinata dalla provincia di Monza e Brianza.

06082020