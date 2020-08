SARONNO – Piove, cede un collettore, l’aumento di pressione rimanda indietro le acque nere che tracimano dai tombini delle cantine.

A seguito delle abbondanti precipitazioni di lunedì scorso, tra i danni verificatisi -e di cui si ha notizia solo oggi- vi è l’allagamento delle cantine di via F. Reina, 67.

Il palazzo, negli ultimi mesi salito agli onori della cronaca cittadina anche per una interpellanza del consigliere Francesco Banfi circa l’installazione di gabbioni di rete metallica per colmare una voragine presente dal 2017 urgenza richiamata anche dal candidato sindaco Pierluigi Gilli, ha le cantine in piano interrato, dunque al di sotto della superficie stradale calpestabile.

Le abbondanti piogge di lunedì 3 agosto hanno inizialmente messo in crisi il sistema fognario al punto da farne cedere una parte, fatto che ha determinato un rigurgito nelle cantine del condominio.

I condomini hanno subito allertato l’assistenza tecnica e la Saronno Servizi.

Proprio mentre condomini e tecnici stavano valutando il da farsi, hanno udito un tonfo sordo e ha così capito che, con ogni probabilità, la conduttura aveva subito un ulteriore cedimento.

Da lì si è passati ad un intervento immediato da parte di Saronno Servizi che ha visto aprire lo scavo, sostituire il tratto di tubazione interessato e quindi ricoprire il tutto.

La situazione è tornata alla normalità ieri, mercoledì 5 agosto, con la chiusura definitiva del manto bituminoso.

