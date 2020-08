SARONNO – Durante la serata di ieri, mediante una conferenza stampa, le due liste a sostegno dell’elezione di Gilli alla carica di sindaco di Saronno hanno ufficializzato i nomi dei propri candidati al consiglio comunale. Azione!, che fa parte di una lista pluri-partitica insieme a Italia Viva e +Europa, presenta 6 candidature di qualità, espressioni di diverse generazioni e diverse sensibilità, ma tutte forti dell’adesione a un progetto culturale e politico ben definito. “Azione intende porsi anche a livello locale come un polo di attrazione di competenze e come esempio di un modo di fare politica serio, il più distante possibile da rigidità ideologiche e da un contraddittorio fatto di critiche sterili, prive di proposte alternative”, afferma Silvio Barosso, referente di Azione per Saronno e candidato al ruolo di consigliere comunale.

Durante la conferenza stampa, Barosso ha chiarito ancora una volta il perché del sostegno al programma di Gilli. “Quello che noi abbiamo apprezzato tantissimo è stato il tipo di programma che Pierluigi Gilli ha voluto impostare e, in particolare, il suo pragmatismo. Questo programma non è infarcito di slogan elettorali, voli pindarici e promesse

varie, ma è il risultato di un’attenta analisi dei problemi e della declinazione di possibili soluzioni, tutte effettivamente realizzabili.

Ecco di seguito i nomi dei 6 candidati di Azione, inseriti nella lista “+ Europa, Azione, Italia Viva, Unione Italiana” sono Silvio Barosso (1955), Gabriele Busnelli (1989), Ambrogio Mantegazza (1996), Fabio Pagani (1975), Francesco Ricca (1989) e Davide Rossin (1980).