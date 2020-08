LAZZATE – Massimiliano Cantatore è un giocatore dell’ Ardor Lazzate. Un’ altro giovane rinforzo per mister Bonazzi, il classe 2001 farà parte della rosa per la stagione prossima. Nel suo passato vanta un curriculum in settori giovanili mportanti: Albinoleffe, Brescia, Como, Renate, Giana ed in questa ultima stagione alla Fiorente Colognola in promozione bergamasca.

“Siamo felici di averlo tra noi e lo accogliamo con un caloroso benvenuto” dicono i dirigenti del club di Lazzate ad iniziare dal direttore sportivo Marco Proserpio che sta curando i dettagli della campagna acquisti per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Obiettivo della società gialloblù, quello di disputare un campionato di alto livello, e non si stanno lesinando sforzi per creare una rosa davvero all’altezza della situazione. Se non vi saranno rinvii, la situazione resta “fluida” a causa dell’emergenza coronavirus, il prossimo campionato di Eccellenza dovrebbe iniziare a fine settembre.

(foto: Massimiliano Cantatore con la casacca dell’Ardor Lazzate)

07082020