SARONNO – Sono state svelate ieri sera, nell’appuntamento al Gilli Point, i nomi dei saronnesi che scendendo in campo sostengono la candidatura di Pierluigi Gilli sindaco. (QUI LA DIRETTA DI GIULIA ARITI)

Focus della serata come detto la presentazione dei candidati delle due liste a sostegno della candidatura di Gilli. Per la civica scendono in campo Francesco Banfi, Luigi Altobelli,

Marco Benedetti, Graziana Casetto, Lisalberta Castaldi, Cesare Cenedese, Massimo Colombo, Erik Congiusti, Giuseppe D’Elia, Sergio Giacometti, Maria Cristina Gianquinto, Marta Gilli, Luigi Fabio Leto, Angelo Leva, Camilla Marsili Libelli, Giorgio Fabrizio Monti, Gabriele Musarò, Carla Negrini, Davide Nevoso, Giorgia Renoldi, Giuseppe Santoro, Fabio Sardella, Maristella Temporiti, Chiara Volontè.

Tanti i volti noti tra cui il consigliere indipendente Francesco Banfi, l’ex assessore Sergio Giacometti l’ex consigliere comunale Cesare Cenedese con diverse new entry come Angelo Leva, Marta Gilli e la docente e decana del tchoukball Chiara Volontè.

Per l’esperimento politico formato da Italia Viva, Azione! e Più Europa si candidano Silvio Barosso, Deborah Basileo, Gabriele Busnelli, Luciano Cairati, Andrea Carli,

Marco Caronni, Vincenzo Garaglia, Annalaura Giannelli, Danilo Gusella, Ambrogio Mantegazza, Marco Marazzi, Alessandra Caterina Masini, Francesco Muscolino, Riccardo Onida, Fabio Pagani, Paola Proverbio, Anna Lisa Renoldi, Francesco Ricca, Roberta Ricco, Rita Romano, Davide Rossin, Laura Sali, Augusto Zamagna, Tatiana Zanco

Qui tanti volti noti della politica saronnese Annalisa Renoldi (ex assessore e vicesindaco), Luciano Cairati (ex assessore), Marco Marazzi (ex consigliere comunale), Rita Romano con new entry come Ambrogio Mantegazza.