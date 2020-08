COGLIATE – “E’ stata terminata l’asfaltatura del tratto di via Milano che risultava parecchio ammalorata”, spiega il sindaco Andrea Basilico. Nel progetto i lavori sono destinati a proseguire fino a Cogliate, a tratti, mettendo in sicurezza tutto il percorso che collega la frazione di Cascina Nuova con il paese.

Dopo lo stop per la fase più acuta dell’emergenza coronavirus, a Cogliate hanno riaperto molti cantieri e sono state avviate parecchie opere; progetti con la “regia” del Comune che hanno riguardato strade ed aree pubbliche in varie zone del paese.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus sul territorio.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

07082020