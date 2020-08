SARONNO – Malore in piazza Cadorna nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno centro” di Ferrovienord dove all’1 della scorsa notte sono intervenuti i mezzi di soccorso, su segnalazione di alcuni passanti che avevano notato la presenza di una persona in evidente difficoltà.

Ad accorrere una ambulanza della Croce rossa saronnese il cui equipaggio si è subito preso cura dell’interessato, un 41enne che si è rapidamente ripreso ma per il quale si è comunque reso necessario il trasporto all’ospedale cittadino di piazza Borella per le cure e gli accertamenti del caso. La diagnosi è stata di “intossicazione etilica“, aveva insomma bevuto decisamente troppo. Le condizioni del paziente non sono apparse preoccupanti. E’ solo l’ultimo della serie di intervento di questo genere che sono stati compiuti in città e nell’immediato circondario, per analogo motivo, nel corso di questo periodo estivo.

(foto: intervento dell’ambulanza della Croce rossa per una precedente emergenza medica sul territorio cittadino)

