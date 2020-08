UBOLDO – Il malcapitato è un 70enne residente a Uboldo che l’altra mattina ha subito il furto della sua auto parcheggiata in zona mercato.

L’uomo si era recato al mercato cittadino con la propria vettura e l’aveva parcheggiata non distante. Terminata la spesa, è tornato a prendere il veicolo, ha infilato le mani in tasca per prendere le chiavi ma con lo sguardo non ha più trovato l’auto: al suo posto solo lo specchietto retrovisore.

Disperato, l’uomo ha fermato una passante e chiesto aiuto, per avvisare le forze dell’ordine dell’accaduto: qui ha poi sporto denuncia.

